Glavno breme vojne v Ukrajini nosijo ruski vzhod in manjšine

Ruske oblasti v veliki meri ščitijo bogatejše sloje in prebivalce velikih mest pred posledicami vojne v Ukrajini, kaže najnovejše poročilo britanskega obrambnega ministrstva. Število ubitih vojakov iz vzhodnih regij Rusije je verjetno več kot 30-krat večje kot tistih iz Moskve. Posebno prizadete naj bi bile etnične manjšine.

Poročilo, ki ga je danes objavilo britansko ministrstvo in ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, kaže, da so najbogatejšima mestoma Moskvi in Sankt Peterburgu prizanesene izjemno velike izgube. To še posebej velja za družine državne elite, navaja.

Največje posledice so za etnične manjšine. V Astrahanu je okoli 75 odstotkov ubitih vojakov iz manjšinskih skupnosti Kazakov in Tatarov, je ena od ugotovitev iz poročila.

Zaščita premožnejših in vplivnejših delov prebivalstva bo po ocenah britanskih obveščevalnih služb verjetno ostala glavna skrb ruskega vojaškega vodstva.

Britansko obrambno ministrstvo od začetka ruske invazije v Ukrajini pred več kot letom dni dnevno objavlja najnovejše informacije o poteku vojne, pri čemer se sklicuje na obveščevalne podatke. Moskva London obtožuje ciljno usmerjene dezinformacijske kampanje.