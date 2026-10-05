Globalni nadzor nad umetno inteligenco potrebujemo takoj

Le nekaj držav ima ministrstvo za umetno inteligenco, vendar ta nimajo pristojnosti za preiskovanje ali sankcioniranje ravnanja na trgu.
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Socialne, gospodarske in delovne posledice umetne inteligence so bile v poročilu VS izpuščene, čeprav že vplivajo na življenja ljudi in so lahko prav tako resne kot izguba nadzora nad njenimi agenti. FOTO: Frederic Scheiber Hans Lucas/Afp
Pred nekaj leti sva z ekonomistko Mariano Mazzucato postavili preprosto vprašanje: Kdo je odgovoren, če v svetu umetne inteligence nastanejo težave? Vprašanje ostaja brez odgovora, celo po tem, ko se je nedavno sestal Varnostni svet Združenih narodov, da bi razpravljal o eksistencialnih tveganjih, ki jih prinaša umetna inteligenca.
Na srečanju so sodelovali prav tisti izvršni direktorji tehnoloških podjetij, ki zdaj pozivajo k zaustavitvi razvoja umetne inteligence, hkrati pa v tekmi proti dnu hitijo z gradnjo vedno močnejših sistemov.
Pristop »nevmešavanja« v globalne trge je države z nizkimi dohodki ohranjal v gospodarski ranljivosti, hkrati pa ustvaril nekaj podjetij, vrednih več tisoč milijard dolarjev, in ogromno premoženje posameznikov.
Edini glas, ki ni prihajal iz industrije, je ...
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