Globalni prvaki na evropski pogon

Na konferenci o možnostih financiranja perspektivnih podjetij.

Kako zagotoviti, da bodo evropska tehnološka podjetja pridobila financiranje za rast na svetovnem trgu, je bilo glavno vprašanje konference Future 500 – Prvaki rasti, ki sta jo v Bruslju pripravila IEDC – Poslovna šola Bled in Atlantski svet. Povezala je evropske odločevalce, investitorje, podjetnike, znanstvenike in predstavnike civilne družbe. Future 500 je platforma, s katero bodo prepoznali petsto podjetij z največjim potencialom za globalno rast. »Moramo vedeti, na koga bi lahko stavili za prihodnost in iz katerih podjetij bi se lahko razvila naša Nvidia,« je ocenil Stjepan Orešković, hrvaški podjetnik, ustanovitelj pobude Future 500 in predsednik nadzornega odbora IEDC. Moramo vedeti, na koga bi lahko stavili za prihodnost in iz katerih podjetij bi se lahko razvila naša ...