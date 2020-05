Globalno sodelovanje brez ZDA

Več kot 50 govorcev

Tudi pevka Madonna je v okviru donatorske konference za razvoj cepiva obljubila milijon dolarjev.



Dostopnost cepiva

Bruselj – Na donatorski konferenci, na kateri so zbrali 7,4 milijarde evrov za razvoj cepiva in zdravljenje koronavirusne bolezni, je sodeloval ves evropski politični vrh, generalni sekretar Združenih narodov António Guterres in voditelji z vsega sveta.Svet je pokazal veliko enotnost za skupno dobro,« je po končani donatorski konferenci povedala predsednica evropske komisijeTo je po njenih besedah sicer šele začetek in maraton zavez naj bi se nadaljeval. »Po vladah bi se morali pridružiti še civilna družba in ljudje po vsem svetu,« je povedala.Od 13,76 milijona evrov, kolikor je kot slovenski prispevek obljubil zunanji minister, bo skoraj vse namenjeno za raziskave in drugo v zvezi s covidom-19 v Sloveniji; Svetovni zdravstveni organizaciji pa je bilo namenjenih 60.000 evrovPovedno je bilo, da med sodelujočimi ni biloali katerega drugega visokega predstavnika ZDA. Zaradi odsotnosti velesile je globalno sodelovanje pomanjkljivo. Tudi Rusije ni bilo med udeleženkami konference. Skupnim prizadevanjem so se pridružili Izrael, Jordanija, Južna Afrika, Savdska Arabija, Turčija ...Na donatorskem maratonu je nastopilo več kot 50 voditeljev, ministrov in predstavnikov mednarodnih organizacij.Za evropsko komisijo, ki je že na začetku konference napovedala prispevek v višini milijarde evrov, sta nastopila francoski predsednikin kanclerka, ki sta obljubila 500 in 525 milijonov evrov.Britanski premier Boris Johnson je napovedal 388 milijonov funtov. Tako kot pri drugih velikih načrtih, povezanih z načrti financiranja na ravni EU, ni bilo najbolj jasno, koliko je sploh »svežega denarja«.Cilj je, da bi bilo cepivo, ko bo razvito, dostopno povsod po svetu. Veliko je bilo kritik nacionalnega soliranja, ki je doslej spremljalo ukrepe držav proti novemu koronavirusu. Predsednik Macron je, denimo, posvaril pred delovanjem, pri katerem bi vsakdo imel pred očmi le lastne interese.Prejemniki denarja, zbranega na donatorski konferenci, bodo morali zagotoviti dostopnost izsledkov raziskav in produktov, zlasti v najranljivejših državah.Evropska komisija pričakuje, da bodo z zbranim denarjem okrepili inovacije in omogočili dostopnost ne glede na izvor denarja.Logika v ozadju je, da so pandemije lahko uspešno pod nadzorom samo, če so rešitve globalne.O cepivih so pojasnili, da jih po svetu razvijajo več kot 80, najmanj šest jih je v fazi kliničnega testiranja. Poseben izziv bo proizvesti izjemno veliko količino cepiva.