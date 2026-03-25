Globalno zavezništvo Melanie Trump

Na konferenco o umetni inteligenci in izobraževanju, na katero je ta teden povabila kolegice in kolege iz vsega sveta, je ameriška prva dama slovenskega rodu Melania Trump prišla - z robotom. »Hvala, prva dama Melania Trump, da ste me povabili v Belo hišo,« jo je predstavil, potem pa še sebe: »Sem Figure 3, humanoid, zgrajen v ZDA.« Navzočim je izrekel dobrodošlico v enajstih jezikih, tudi v slovenščini: »Dobrodošli!« S 44 drugimi se je konference udeležil tudi slovenski prvi gospod Aleš Musar.

»Tisti, ki smo brali Isaaca Asimova, smo se že pred petdesetimi leti srečevali z dilemami, kako ustaviti umetno inteligenco, da ne bi škodila človeku in človeštvu. Zdaj smo pred dejanskim izzivom,« je za Delo povedal soprog slovenske predsednice Nataše Pirc Musar. »Po najbolj optimistični varianti bi vsi otroci na svetu dobili orodja, da bi nastala nekakšna enakopravnost.« Nekoč docent na ljubljanski univerzi ima bogate izkušnje z učenjem in poučevanjem. »Dostopnost izobraževanja za otroke je pozitiven cilj, razvoj umetne inteligence pa zanesljivo prinaša tveganja. Vsekakor je dobro, da imamo forum, na katerem se lahko pogovarjamo o tem.« Musar je poudaril, da nobena prva dama ali prvi gospod nima izvršnih pooblastil. »Lahko pa govorimo v svojem imenu s predpostavko, da ima tisto, kar povemo, vpliv. Če delujemo skupaj, je ta vpliv nekoliko večji.«