Globe so učinkovite pri regulaciji družbenih omrežij

Ko Avstralija platformam za kršitev pravil zasebnosti in varnosti otrok zagrozi z globo do 30 milijonov evrov, se tudi največja družbena omrežja v nekaj dneh nenadoma spomnijo, da znajo zelo hitro spreminjati pravila. V zadnjih dneh se tudi v Sloveniji razpravlja, ali so tovrstne visoke kazni in celo prepovedi za mlajše od 15 let nujen pogoj, da internet postane vsaj približno varen prostor, ali pa gre za pretiran in neučinkovit poseg države. V ospredje stopa vprašanje, ali je mogoče z regulacijo in nadzornimi agencijami resnejše omejiti deepfake posnetke, botovske farme in izvoz politične propagande ali pa bodo ustvarjalci dezinformacij ostali – kot opozarja nemški strokovnjak Johannes Hillje – vedno korak pred zakonodajalci. Kako delujejo nove strategije manipulacije, kaj pomeni evropski zakon o digitalnih storitvah za regulacijo družbenih omrežij in kje se konča pravica do komunikacije ter začne zaščita otrok.