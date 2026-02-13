  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Globe so učinkovite pri regulaciji družbenih omrežij

    Ustvarjalci lažnih informacij so z novimi strategijami vedno korak pred nadzorniki, pravi nemški svetovalec za komuniciranje Johannes Hillje.
    Nemški svetovalec za komuniciranje Johannes Hillje je na obisku v Sloveniji govoril tudi s poslanci. Sporočil jim je, da bi pred prepovedjo družbenih omrežij za mlade najprej poskušal ta ustrezno regulirati. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Nemški svetovalec za komuniciranje Johannes Hillje je na obisku v Sloveniji govoril tudi s poslanci. Sporočil jim je, da bi pred prepovedjo družbenih omrežij za mlade najprej poskušal ta ustrezno regulirati. FOTO: Jože Suhadolnik
    Barbara Zimic
    13. 2. 2026 | 08:35
    13. 2. 2026 | 08:47
    15:55
    A+A-

    Ko Avstralija platformam za kršitev pravil zasebnosti in varnosti otrok zagrozi z globo do 30 milijonov evrov, se tudi največja družbena omrežja v nekaj dneh nenadoma spomnijo, da znajo zelo hitro spreminjati pravila. V zadnjih dneh se tudi v Sloveniji razpravlja, ali so tovrstne visoke kazni in celo prepovedi za mlajše od 15 let nujen pogoj, da internet postane vsaj približno varen prostor, ali pa gre za pretiran in neučinkovit poseg države. V ospredje stopa vprašanje, ali je mogoče z regulacijo in nadzornimi agencijami resnejše omejiti deepfake posnetke, botovske farme in izvoz politične propagande ali pa bodo ustvarjalci dezinformacij ostali – kot opozarja nemški strokovnjak Johannes Hillje – vedno korak pred zakonodajalci. Kako delujejo nove strategije manipulacije, kaj pomeni evropski zakon o digitalnih storitvah za regulacijo družbenih omrežij in kje se konča pravica do komunikacije ter začne zaščita otrok.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Globoki ponaredki

    Za mlade so posledice digitalnih spolnih zlorab lahko izjemno hude in dolgoročne

    Nekoč je veljalo, da je fotografija ali video dokaz resničnosti. Globoki ponaredki niso problematični le za posameznike, temveč tudi za spletne platforme.
    Saša Senica 12. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Krizno komuniciranje

    Visok porast informacijskih napadov na vidnejše osebe, institucije in vlade

    Sodobni čas prinaša izzive, kot so umetna inteligenca in – z njeno pomočjo – ustvarjeni lažni avdio- in videoposnetki, tako imenovani deep fake.
    Nejc Gole 22. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Umetna inteligenca

    Splet pod bremenom generirane nesnage

    Vse bolj zmogljivi algoritmi umetne inteligence omogočajo množično produkcijo nekakovostne vsebine, namenjene zgolj boju za našo pozornost.
    Jurij Kristan 28. 7. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    INTERVJU

    Dr. Jonathan Haidt: Eno najbolj srhljivih odkritij prihaja iz Snapchata

    Ameriški socialni psiholog Jonathan Haidt že desetletja raziskuje moralni razvoj, družbeno kohezijo in politično polarizacijo.
    Nika Vistoropski 15. 7. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Volitve v Nemčiji

    Rusko vpletanje v nemške volitve

    Kanclerski kandidat Robert Habeck je bil tarča nenavadne akcije, financirane iz tujine.
    Barbara Zimic 7. 2. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Regulacija spleta

    Kremelj išče plodna tla za propagando

    Evropski boj proti dezinformacijam v znamenju ruskih manipulacij, sovražnega govora in umetne inteligence.
    Peter Žerjavič 26. 9. 2023 | 21:01
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Twitter, Facebook, Google

    Družbena omrežja na zatožni klopi

    Zaradi cenzure člankov o delovanju družine Biden so spletni velikani obtoženi pristranskosti do demokratov - Odkrit Anonymous.
    Barbara Kramžar 28. 10. 2020 | 22:24
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Benjamin Šeško – fenomen, ki spominja na Cristiana Ronalda

    V Manchestru slovenski napadalec navdušuje z goli, delovno etiko, ki ji ni para, in špartanskim življenjem. Z nakupom hiše požel veliko pozornosti.
    Nejc Grilc 12. 2. 2026 | 05:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

    Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Portorož

    Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

    V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

    Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
    Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
    Preberite več

    Več iz teme

    lažne novicedružbena omrežjamedijiNemčijademokracijaskrajna desnicavolilna kampanjanovinarstvointervju

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    Uefa zrušila nov rekord, kaj pravi Aleksander Čeferin?

    V Belgiji spravili pod streho zadnji kongres Uefe pred naslednjim, ko bodo delegati izbrali predsednika za obdobje 2027–2031.
    Jernej Suhadolnik 13. 2. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Horoskop

    Dnevni horoskop za petek, 13. februar 2026

    Kaj prinaša današnji dan za vaše astrološko znamenje?
    Delo UI 13. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Dobrodošli

    Srednje šole bodo danes in jutri odprle vrata bodočim dijakom.
    Marko Kočevar 13. 2. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prihodnost slovenskega trenerja po škandalu z alkoholom pod velikim vprašajem

    Glavni trener finske reprezentance v smučarskih skokih Igor Medved je moral zaradi incidenta, povezanega z alkoholom, nemudoma zapustiti olimpijske igre.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Danes na olimpijskih igrah (13. februar): Nova bitka za Jakova Faka

    Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope v več panogah in disciplinah.
    13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Dobrodošli

    Srednje šole bodo danes in jutri odprle vrata bodočim dijakom.
    Marko Kočevar 13. 2. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prihodnost slovenskega trenerja po škandalu z alkoholom pod velikim vprašajem

    Glavni trener finske reprezentance v smučarskih skokih Igor Medved je moral zaradi incidenta, povezanega z alkoholom, nemudoma zapustiti olimpijske igre.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Danes na olimpijskih igrah (13. februar): Nova bitka za Jakova Faka

    Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope v več panogah in disciplinah.
    13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravim izpah rame

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Sodelovanje, ki presega meje športa

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo