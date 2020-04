Globoke skrbi jedra EU za pravno državo in demokracijo

Razprave znotraj EPP

Luksemburg: Madžarsko v politično karanteno

Bruselj – Krizni ukrepi madžarskega premieraso sprožili val ogorčenja po Evropi, tudi v Evropski ljudski stranki (EPP) ima njegov Fidesz zamrznjen status.Sinoči se je skupina trinajstih članic, vključno z vsemi šestimi ustanovnimi, odločila za edinstven korak, za objavo skupine izjave. Izrazile so globoko zaskrbljenost glede izrednih ukrepov proti koronavirusu, ki bi lahko posegli v pravno državno demokracijo in temeljne vrednote.Glede Madžarske sta dve temeljni skrbi. Z novimi pristojnostmi Orbán lahko v izrednih razmerah (njihovo trajanje ni omejeno) vlada z dekreti, brez parlamenta. Zaradi drastičnih kazni, zagroženih za lažne novice, se pojavljajo strahovi, povezani s pritiski na kritično poročanje časnikarjev.Trinajsterica držav sicer ne omenja konkretno Madžarske, a poziva, »da morajo biti izredni ukrepi omejeni na strogo nujno, morajo biti sorazmerni in omejeni, redno preverjeni, upoštevati morajo omenjena načela in obveznosti iz mednarodnega prava. »Ne smejo omejevati svobode izražanja in svobode tiska,« pišejo.Podprli so pobude evropske komisije za spremljanje kriznih ukrepov in njihove uporabe, da bi zagotovili temeljne vrednote Unije, poleg tega so pozvali svet EU, da se ob primernem času loti zadeve. K izjavi so pristopile Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija. Nizozemska, Portugalka, Španija in Švedska. To so vse »stare« članice z izjemo Avstrije.Danes se je izjavi pridružila tudi Latvija kot prva od članic, ki so vstopile v letih 2004–2013.Tudi znotraj EPP se krepi nezadovoljstvo z Orbánovim delom. Predsednik EPPje v pismu članstvu pozval proti zlorabam pandemije. »Uporaba pandemije za vzpostavitev stalnih izrednih razmer je politično nevarna in moralno nesprejemljiva,« je zapisal.Omenil je, da se mnogi niso strinjali z izključitvijo Fidesza iz politične družine. Med pandemijo so po njegovih besedah prednostne naloge sicer druge. »A kmalu bo prišel čas, ko boste morali spet premisliti o svojem stališču,« je zapisal.Luksemburški zunanji ministerbi Madžarsko takoj, brez zapravljanja časa, postavil v politično karanteno. Madžarska po njegovem ne bi več smela imeti sedeža za mizo v institucijah EU, na ministrskih zasedanjih, in soodločati o stvareh za ljudi v Evropi. »Ne smemo se sprijazniti s tem, da v EU obstaja diktatorska vlada,« je povedal za Die Welt.Proti Madžarski in Poljski je sicer že sprožen postopek po 7. členu pogodbe o EU (kršitev temeljnih vrednot), a nadaljnji postopek, ki poteka na ravni držav članic v svetu EU, je po nekaj ustnih obravnavah bolj ali manj v slepi ulici.