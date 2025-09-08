Morilka z gobami bo do smrti za zapahi

Erin Patterson, 50-letna Avstralka, ki je bila julija spoznana za krivo umora treh sorodnikov in poskusa umora četrtega, je bila danes na vrhovnem sodišču zvezne države Viktorija obsojena na dosmrtno zaporno kazen z možnostjo pogojnega izpusta po 33 letih.

Njen primer, ki so ga mediji poimenovali »umor z gobami«, je zaradi bizarnosti in hladnokrvne krutosti pritegnil pozornost svetovne javnosti.

Sodnik Christopher Beale je ob izreku kazni, ki so ga zaradi izjemnega zanimanja prvič v zgodovini sodišča prenašali v živo, dejal, da je Pattersonova zagrešila »grozljive« zločine in pokazala popolno pomanjkanje obžalovanja.

Vse se je začelo julija leta 2023, ko je na kosilo v svoj dom v Leongathi povabila starše svojega odtujenega moža Simona, Dona in Gail Patterson, ter Simonovo teto in strica, Heather in Iana Wilkinsona.

Pattersonova je policiji lagala, da je gobe kupila v veleblagovnici in azijski trgovini. FOTO: William West/AFP

Po poročanju britanskega BBC jim je postregla goveji wellington, v katerega je namerno vmešala smrtonosne zelene mušnice, ki veljajo za ene najbolj strupenih gob na svetu.

Njen mož Simon Patterson je bil na kosilo prav tako povabljen, a se ga ni udeležil, saj je, kot je pozneje navedel, sumil, da ga je žena v preteklosti že poskušala zastrupiti.

V dneh po usodnem obroku so Don in Gail Patterson ter Heather Wilkinson v hudih bolečinah umrli v bolnišnici zaradi odpovedi organov. Edini preživeli, pastor Ian Wilkinson, je v bolnišnici preživel več tednov v kritičnem stanju in bil v umetni komi.

Zelene mušnice veljajo za ene najbolj strupenih gob na svetu. FOTO: William West/AFP

Skrbno načrtovan zločin in mreža laži

Med enajsttedenskim sojenjem je tožilstvo dokazovalo, da je Pattersonova dejanje skrbno načrtovala.

Sodišče je slišalo, da je lokacijo smrtonosnih gob našla na spletni strani za ljubiteljske znanstvenike. Gobe je nato nabrala v naravi, jih posušila v dehidratorju, katerega je kasneje, medtem ko so se njene žrtve v bolnišnici borile za življenje, odvrgla na odpad, in gobe zavestno dodala v jed.

Ko so njeni gostje zboleli, je po navedbah CNN policiji lagala o izvoru gob in trdila, da jih je kupila v večji veleblagovnici in azijski trgovini, s čimer je zdravstvene uradnike poslala na brezplodno iskanje vira zastrupitve.

Tožilstvo motiva ni dokončno potrdilo, so pa med sojenjem razkrili njena sporočila na facebooku, poslana nekaj mesecev pred umori, ki so kazala na jezo in frustracije do moževe družine. »Te družine imam poln k***, prisežem,« je zapisala v enem od sporočil.

Tožilstvo je med sojenjem dokazovalo, da je Pattersonova dejanje skrbno načrtovala. FOTO: Martin Keep/AFP

Pattersonova je ves čas trdila, da je nedolžna in da je šlo za tragično nesrečo. Porota ji po šestih dneh razpravljanja ni verjela in jo je spoznala za krivo vseh obtožb. Pred sojenjem so bile sicer opuščene obtožbe o večkratnih poskusih umora njenega odtujenega moža Simona v letih pred smrtonosnim kosilom.

»Postala je žrtev moje prijaznosti«

Na sodišču so bile prebrane tudi čustvene izjave prizadetih. Ian Wilkinson je po poročanju medija Al Džazira dejal, da je s smrtjo žene ostal »samo napol živ«. Kljub neizmerni bolečini je Pattersonovi ponudil odpuščanje in jo pozval k spokorjenju. »Nisem več žrtev Erin Patterson, ona je postala žrtev moje prijaznosti,« je povedal v pretresljivi izjavi.

Oglasil se je tudi njen mož Simon in poudaril, da so njuni otroci ostali brez starih staršev in se soočajo z dejstvom, da »skoraj vsi vedo, da je njihova mati umorila njihove stare starše«.

Erin Patterson je bila ob izreku kazni stara 50 let. Za pogojni bo izpust lahko zaprosila leta 2056, ko bo stara 82 let. FOTO: Martin Keep/AFP

Sodnik Beale je pri odmeri kazni upošteval dejstvo, da je Pattersonova zaradi medijske pozornosti in lastne varnosti v zaporu v posebnem, strožjem režimu in večino dneva, kar 22 ur, preživi v samici. To je označil za »težke zaporne pogoje«.

Kljub temu je poudaril, da so njeni zločini »ogromna izdaja zaupanja«, ki je povzročila neizmerno trpljenje, ne le neposrednim žrtvam, temveč tudi njenima otrokoma, ki sta ostala brez starih staršev.

Pattersonova bo za pogojni izpust lahko zaprosila leta 2056, ko bo stara 82 let.