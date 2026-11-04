Izraelska volilna komisija: Goljufij na parlamentarnih volitvah ni bilo

Izraelska volilna komisija je danes zavrnila vse pritožbe stranke Likud premiera Benjamina Netanjahuja proti arabskim strankam zaradi domnevnih nepravilnosti na nedavnih parlamentarnih volitvah. To je odločila na dan, ko bo predsednik države Jicak Hercog prejel uradne končne izide volitev in začel posvetovanja o oblikovanju nove vlade.

Arabske stranke so na volitvah osvojile rekordno število sedežev in prispevale k temu, da je premier izgubil večino. Med drugim so jih obtoževali kupovanja glasov in prejemanja sredstev iz Katarja in Turčije.

Ta pritisk je v torek zvečer privedel do nenavadnega posredovanja izraelske generalne tožilke Gali Baharav-Miare, ki je zvestega podpornika premiera, vodjo izraelske obveščevalne službe Šin Bet Davida Zinija, pozvala, naj predloži vse dokaze, ki jih imajo v podporo obtožbam o goljufijah.

Nekaj ur pred objavo uradnih rezultatov volitev je nato danes volilna komisija sporočila, da niso ugotovili »nobenih nepravilnosti ali dokazov, ki bi kazali, da je bila integriteta volitev ogrožena ali da so bili rezultati ponarejeni«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Temeljito preverjanje volilnih skrinjic

V sporočilu za javnost je poudarila, da so preučili vse pritožbe, ki so jih vložili stranke in posamezniki, ter opravili temeljito preverjanje več kot 9000 volilnih skrinjic, kar je največ doslej.

Ugotovitve je volilna komisija objavila, preden bo danes izraelski predsednik s predstavniki v kneset izvoljenih strank začel posvetovanja o oblikovanju nove vlade. Po njih naj bi Netanjahuju ali vodji opozicijskega bloka Gadiju Ajzenkotu podelil mandat za sestavo vlade.

Posvetovanja bodo po pričakovanjih dolga in naporna, saj na volitvah noben blok ni dobil absolutne večine 61 sedežev v parlamentu. Netanjahujev blok je prejel 53 sedežev, glavni opozicijski blok, ki ga vodi Ajzenkot, pa 48.

Po poročanju AFP želi Hercog za vsako ceno preprečiti nove volitve in tako kot večina Izraelcev podpira oblikovanje vlade narodne enotnosti, ki pa ji nasprotujejo opozicijske stranke. Po svojem prvem srečanju po volitvah so v torek sporočile, da želijo čim prej oblikovati novo vlado in preprečiti nove parlamentarne volitve. Ne morejo pa se zediniti o sodelovanju z arabskimi strankami, ki so osvojile 19 sedežev v 120-članskem parlamentu.

Herzog načrtuje, da bo posvetovanja sklenil v četrtek zvečer, vendar ne izključuje možnosti, da jih bo podaljšal. Za odločitev ima čas do 11. novembra. Do razpleta bo vlado kot vršilec dolžnosti še naprej vodil Netanjahu.