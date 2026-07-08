Golob je spravil Janšo v neljubi položaj

Voditelji Natovih držav na čelu z Donaldom Trumpom so v izjavi vrha v Ankari potrdili neomajno zavezanost skupni obrambi skladno s 5. členom washingtonske pogodbe. Zapisali so, da zaveznice kot odziv na dolgoročno rusko grožnjo evroatlantski varnosti in teroristično grožnjo izpolnjujejo lanske haaške zaveze.

V neljubem položaju je bil na vrhu premier Janez Janša, saj je imel s seboj le številke nekdanje vlade, po katerih je Slovenija z 1,61 odstotka BDP načrtovanih letošnjih vlaganj globoko na zadnjem mestu zavezniške lestvice. Napovedal je, da bodo držali besedo in ne bodo goljufali kot nekdanja vlada.