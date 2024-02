Golob s podpredsednico ZDA Harris o razmerah v Gazi

Premier Robert Golob se je danes ob robu Münchenske varnostne konference ločeno sestal s podpredsednico ZDA Kamalo Harris in generalnim sekretarjem Združenih narodov Antoniom Guterresem. Z obema je razpravljal zlasti o razmerah v Gazi. Zavzel se je za takojšnjo prekinitev spopadov v Gazi in preprečitev humanitarne katastrofe v Rafi.

Golob in Harris sta na dvostranskem srečanju naslovila dogajanje na Bližnjem vzhodu ter potrdila odlične odnose med državama in se zavzela za krepitev sodelovanja, predvsem na področju energetike in gospodarstva. Gospodarski odnosi med državama so dobri, veliko je še priložnosti za izboljšave, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Tudi z Guterresem sta razpravljala o dogajanju v Gazi, zlasti o zaskrbljujoči situaciji v Rafi in vprašanju financiranja agencije ZN za podporo Palestincem (UNRWA). Golob je izrazil močno podporo delu ZN in se Guterresu zahvalil za dosedanje izjemno sodelovanje, generalni sekretar ZN pa je aktivnosti Slovenije v Varnostnem svetu ZN ocenil kot izjemne in neprecenljive.

Golob se bo danes v Münchnu sestal še z visokim komisarjem ZN za begunce Filippom Grandijem. V soboto bo na povabilo organizatorjev konference kot častni govorec sodeloval na panelu o reformi VS ZN. To bo, kot so poudarili v premierjevem kabinetu, priložnost, da Slovenija predstavi svoje poglede na reformo VS ZN.

Golob je že pred začetkom varnostne konference napovedal, da se bo v vseh dvostranskih pogovorih zavzel za takojšnjo prekinitev spopadov v Gazi. FOTO: Anže Malovrh/STA

Prav tako se bo udeležil razprave o nujnih reformah institucionalnega okvira svetovnega upravljanja. Predvidena pa so tudi srečanja s predsednikom vlade Katarja šejkom Mohamedom bin Abdulrahmanom Al Tanijem, generalnim direktorjem Svetovne zdravstvene organizacije Tedrosom Adhanomom Ghebreyesusom, generalno direktorico Mednarodnega odbora Rdečega križa Mirjano Spoljarić Egger in predsednikom fundacije Open Society Alexandrom Sorosem.

Golob je že pred začetkom varnostne konference napovedal, da se bo v vseh dvostranskih pogovorih zavzel za takojšnjo prekinitev spopadov v Gazi.

»Sami ne moremo doseči ničesar, če pa zoper vojno povežemo ves svet, pa lahko dosežemo vse. Vsa moja srečanja s svetovnimi voditelji bom tako posvetil izključno temu, kako doseči mir v Gazi,« je še dodal v videoposnetku, objavljenem na vladnem profilu na omrežju X.