Golob v odzivu na Netanjahujeve besede: Lahko sem samo ponosen

Prvak Gibanja Svoboda Robert Golob se je odzval na dve leti staro izjavo Benjamina Netanjahuja, v kateri ga je izraelski premier v pogovoru z nekdanjim ameriškim senatorjem Lindseyjem Grahamom opisal kot »najbolj sovražnega« evropskega voditelja.

»Če je Benjamin Netanjahu, predsednik vlade, ki je ubila in ranila več kot 60.000 otrok, o meni rekel, da sem 'sovražen', sem na to lahko samo ponosen,« je Golob odgovoril na vprašanje Dela o tem, kako komentira izjave izraelskega voditelja. Nekdanji slovenski premier je ob tem spomnil na visoko število žrtev, ki jih je od oktobra 2023 zahtevala vojna v Gazi.