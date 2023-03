Golob v Sarajevu utrjuje evropski makadam BiH

Decembra lani je Bosna in Hercegovina po skoraj sedmih letih čakanja na vrhu EU dobila status kandidatke za članstvo v EU. Do spremembe statusa BiH je prišlo tudi zaradi izrecnih prizadevanj slovenske vlade, pomembno pa so na to vplivale nove okoliščine v Evropi. EU si po začetku ruske agresije na Ukrajino ne more privoščiti, da bi BIH postala morebitno novo krizno žarišče.

Premier Golob je na prvi uradni bilateralni obisk odpotoval šele 285 dni po izvolitvi vlade. Cilj potovanja ni prestolnica ene od sosednjih držav, temveč Sarajevo. Decembra lani je vrh EU med bruseljskim zasedanjem Bosni in Hercegovini namenil uradni status kandidatke za vstop v EU. Slovenski premier Golob je bil med najodločnejšimi zagovorniki spremembe statusa BiH. Kontekst, v katerem je BiH dobila status kandidatke, ni nepomemben. Voditelj Republike Srbske Milorad Dodik spada med zelo redke politike stare celine, ki so podprli ozemeljske pretenzije ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini.

Znanje in izkušnje

Evropska unija je Bosni in Hercegovini leta 2019 postavila 14 zelo zahtevnih pogojev, ki bi jih morala država izpolniti, če bi želela postati kandidatka za članstvo V EU. Teh pogojev še ni izpolnila. Kljub temu pa se je Sarajevu evropska perspektiva vendarle odprla. V Golobovi diplomatski prtljagi je obljuba, da je slovenska vlada BIH pripravljena pomagati z znanjem, izkušnjami in svetovanjem, kako naj se Sarajevo loti pomembnega projekta, uresničitve 14 pogojev. Premier Golob je v pogovoru za tv-postajo Al Jazeera Balkans pred obiskom povedal, da širitev EU, kar se nanaša tudi na BiH, v novem geostrateškem kontekstu ni več tehnično-administrativno vprašanje, temveč gre za politično vprašanje.

Predsednik vlade dr. Robert Golob je februarja gostil četrto srečanje poslank in poslancev strank vladne koalicije ter ministric in ministrov vlade. FOTO: Foto Blaž Samec

Golobov poudarek, da je potreben premik od tehnično-administrativnih razmišljanj k politični odločitvi, potrebuje podnapise. Evropska unija je naprava, ki zgodovinsko v ospredje postavlja tehnične in pravne mehanizme. Ko kandidatka te tehnične pogoje odkljuka, je zrela za resnejši status. Golob je že decembra lani med srečanjem vrha EU v ospredje postavil politične okoliščine.

Brez interesov

Vojko Volk, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, pristojen za zunanje zadeve, je v pogovoru za sarajevski časnik Dnevni avaz povedal, da slovenske vlade pri pomoči BiH ne vodijo interesi, marveč solidarnost z državami Zahodnega Balkana.

Druga ideja iz Golobove diplomatske prtljage je povezana z vprašanjem, kako BiH pomagati, da bi vendarle izpolnila 14 pogojev iz leta 2019. Evropska komisija v zadnjih letih ni pokazala posebne pripravljenosti, da bi pomagala BiH. Razlog je lahko tudi v tem, da funkcijo komisarja za sosedstvo in širitev opravlja Olivér Várhelyi, ki v komisiji predstavlja Madžarsko. Golob bo sarajevski sogovornici Borjani Krišto, predsednici sveta ministrov BiH, predstavil nekaj idej, kako bi bilo možno utrditi poti, ki bi BiH povezale z EU. Interesi, da se BiH hitreje poveže z EU, obstajajo tudi v drugih članicah. Ena od možnosti bi bila, da bi Sarajevu več držav članic EU pomagalo z implementacijsko konferenco.