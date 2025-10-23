Premier Golob zbolel, odpovedal udeležbo na vrhu voditeljev v Bruslju

Premier Robert Golob se zaradi bolezni ne bo udeležil današnjega zasedanja voditeljev držav članic EU v Bruslju, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Ob robu vrha, namenjenega krepitvi obrambnih zmogljivosti in ohranjanju konkurenčnosti, je imel predvideno tudi dvostransko srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Goloba bo na današnjem vrhu po navedbah v kabinetu premierja nadomeščal francoski predsednik Emmanuel Macron. Voditelja sta v preteklih dneh tako v okviru vrha sredozemskih držav članic EU MED9 v Portorožu kot delovnega obiska francoskega predsednika v Sloveniji obravnavala vse teme današnjega zasedanja. Zastopata tudi zelo podobna stališča, so še navedli.

Ena osrednjih in po pričakovanjih tudi najzahtevnejših razprav bo namenjena vprašanju, kako ohraniti evropsko gospodarsko konkurenčnost ob hkratnem doseganju ciljev zelenega prehoda – zlasti zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in postopni prepovedi prodaje novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem po letu 2035.

Voditelji bodo razpravljali tudi o časovnem načrtu za krepitev obrambne pripravljenosti EU do leta 2030, ki vključuje vzpostavitev protidronske zaščite za celotno Unijo. Bruselj želi z novim načrtom okrepiti sodelovanje med evropsko in ukrajinsko obrambno industrijo ter nadalje utrditi podporo Kijevu v boju proti ruski agresiji.

Na vrhu se bodo posvetili tudi nadaljnji vojaški in finančni pomoči Ukrajini, med drugim 140 milijard evrov vrednemu posojilu, financiranemu z zamrznjenim ruskim premoženjem, ter predlogu 19. svežnja sankcij proti Rusiji, o katerem je Unija tik pred vrhom že dosegla soglasje.