Google bo moral razkriti podatke anonimnega kritika zobozdravnika

Avstralsko sodišče je ugodilo zahtevi specialista za beljenje zob dr. Matthewa Kabbabeja iz Melbourna in je spletnemu velikanu Googlu naložilo, naj razkrije podatke njihovega anonimnega uporabnika, ki je napisal uničujočo oceno dela tega zobozdravnika, poroča britanski BBC. »IZOGIBAJTE SE MU!« je uporabnik CBsm 23 na spletu napisal o Kabbabeju in njegovo delo opisal kot »izjemno zoprno in mučno«.



Kabbabe je prepričan, da je bila kritika neupravičena, vendar mu je naredila veliko škode, zato je od Googla najprej sam zahteval, naj slabo oceno izbrišejo ali pa naj mu razkrijejo podatke o kritičnem uporabniku, da ga bo lahko tožil zaradi klevetanja. Toda pri spletnem velikanu niso hoteli niti izbrisati ocene niti mu niso hoteli dati podatkov in so zagovarjali svoje stališče, da dovoljujejo negativne ocene na svojih spletnih straneh. Toda sodišče je zdaj odredilo, da Google mora Kabbabeju posredovati vse podatke o uporabniku CBsm 23, ki jih ima na voljo, kot so ime, telefonske številke, podatki o lokaciji in IP-naslov.

Prelomna zmaga malih podjetnikov

Sodnik Bernard Murphy je namreč ocenil, da ima dr. Kabbabe utemeljene razloge za tožbo zaradi klevetanja, Google pa da ima možnost priti do podatkov, ki bi pomagali najti morebitnega toženca, in da zato te podatke mora razkriti. Po oceni Kabbabejevega odvetnika Marka Stanarevica je ta odločitev sodišča prelomna zmaga za številna mala podjetja, ki jih nekateri, skriti za anonimnostjo na spletu, poskušajo namerno uničiti.



Google sicer na sodno odločbo še ni odgovoril, vendar je v nekaj podobnih primerih v preteklosti kljub odporu že moral popustiti. Lani so v tem podjetju izjavljali, da lahko takšne tožbe zaradi klevetanja okrnijo pravice potrošnikov do obveščenosti in svobodo govora.