Gori tudi največji poljski narodni park Biebrza

Škoda v naravnem okolju narodnega parka bo ogromna. FOTO: Grzegorz Dabrowski/Agencja Gazeta via Reuters

Požar utegne uničevati mesece dolgo

Gasilci si pri gašenju pomagajo tudi s helikopterji. FOTO: Agnieszka Sadowska/Agencja Gazeta via Reuters

Gozdni požar, ki so ga najverjetneje zanetili neprevidni kmetje s požiganjem suhe trave, je zajel že kakšnih šest tisoč hektarov največjega poljskega narodnega parka Biebrza. Nekaj sto gasilcev se spopada s plameni, kdaj jim bo uspelo omejiti in obvladati ognjeno stihijo, pa si ne upa napovedovati nihče, poroča britanski BBC.Tako na poljskem okoljskem ministrstvu kot v upravi parka so prepričani, da ogenj ni izbruhnil sam od sebe. »Zdaj, v tem letnem času to ne bi bilo mogoče. Ni še vročine, ni neviht s strelami,« pravi direktor parkain namiguje na človeško krivdo. »Ne vem, kako naj rečem temu. Neumnost? Neodgovornost?«A boj s požarom bo še posebej težaven zaradi dejstva, da vlada na Poljskem suša, kakršne ne pomnijo desetletja. »Z ognjem se bomo morda morali boriti nekaj mesecev. Nemogoče je izračunati škodo, ki jo bo to povzročilo v naravnem okolju nacionalnega parka. To je tragedija, ki se je ne da opisati z besedami,« je za lokalno televizijsko postajo dejala vodinica parkaNarodni park Biebrza se razteza na okrog šestdeset tisoč hektarih ohranjenega nižinskega naravnega okolja na severovzhodu države ob meji z Belorusijo. Na obširnih šotiščih in v močvirjih živi veliko vrst ptic, v parku pa poleg drugih živali živijo tudi bobri in losi.