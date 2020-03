FOTO:Gospod Trump, postavite že ta zid!

Za pandemijo koronavirusa je značilno, da v vsaki regiji, ki jo oplazi, povzroči nekoliko drugačne težave. V Severni Ameriki bi jo lahko najslabše odnesla država, ki sploh (še) ni žarišče virusa – Mehika. To sedmo najbolj turistično državo so najprej pustili na cedilu njeni največji zapriseženci, ameriški in kanadski obiskovalci.Dva tedna v začetku marca sem preživela na odprtem morju, na jadrnici. Vsi trije člani posadke smo bili v prostovoljni in maksimalno učinkoviti karanteni, a tega sploh nismo vedeli. Ko smo 5. marca dvignili sidro ob obali mehiške Puerto Vallarte, nismo slutili, da svet, v katerega se bomo ...