Gospodarski vidiki ameriškega spopada z Iranom

ZDA po zajetju venezuelskega predsednika Nicolása Madura tako rekoč upravljajo črno zlato te države, predvsem pa so od Trumpovega prvega​ mandata same največje proizvajalke nafte in zemeljskega plina na svetu. Drugo vprašanje je, kako bo vojna vplivala na ameriško gospodarstvo, ki se spoprijema z negotovostjo po razsodbi vrhovnega sodišča proti Trumpovim »vzajemnim« carinam na uvoz ­izdelkov večine držav.

Še pred tem so ZDA v zadnjem četrtletju lanskega leta zaznale le 0,7-odstotno rast bruto domačega proizvoda, merjeno v letu pred tem, kar je za Trumpa in njegovo administracijo razočaranje. Kritični ekonomisti so to pripisali trumponomiki, predsedniku naklonjeni pa zmanjšanju potrošniške in državne porabe. Za zadnjo naj bi bila sokriva demokratska blokada dela vlade. Januarja so ameriški potrošniki spet več trošili, Trump in njegovi pa so opozorili na opazno povečanje ameriške produktivnosti, skoraj petodstotno v tret­jem četrtletju lanskega leta.