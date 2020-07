FOTO:Gospodarstvo navzgor, a tudi okužbe

Zaščitne maske

Okužb še ne pripisujejo protestom po smrti Georgea Floyda (na sliki v Bostonu), res pa marsikje okuženih ne sprašujejo o tem. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Pokupljene zaloge remdesivirja

Zdravilo Remdesivir. FOTO: Reuters

New York –je danes slavil »spektakularnih« 4,8 milijona dodatnih delovnih mest zunaj kmetijstva in s tem pomembno znižanje brezposelnosti. Manj slavja je bilo zaradi opaznega povečanja okužb z novim koronavirusom, ki bi lahko spet ogrozilo tudi gospodarsko okrevanje.Gospodarstvo se vrača hitreje, kot je bilo pričakovano, je bil zadovoljen republikanski predsednik. Ta in minuli mesec je bila ustvarjena približno tretjina med pandemijo izgubljenih delovnih mest, Trump upa tudi na skorajšnjo vrnitev starega gospodarskega zmagoslavja pred pandemijo. Dobro ve, da je od tega velikokrat odvisna njegova ponovna izvolitev na novembrskih predsedniških volitvah , saj je bil še februarja videti nepremagljiv, zdaj pa njegov demokratski tekmeckljub minimalnemu pojav­ljanju v javnosti prepričljivo vodi v javnomnenjskih raziskavah.Volivce odvrača predsednikovo bombastično in celo napačno vodenje spopada z zdravstveno krizo stoletja, saj je Trump šele zdaj jasno in glasno izjavil, da so zaščitne maske dobra stvar – in dodal, da je sam kljub temu ne bo nosil. Morda mu res ni treba, saj redno testirajo vse okrog njega, a so v ZDA našteli več kot 128.000 smrti. Samo v velemestu New York več kot 18.000, v Hongkongu s primerljivim številom prebivalstva jih je bilo le 7. Po drugi strani je ameriških 38 smrti na 100.000 prebivalcev precej manj od britanskih 66, španskih 61, italijanskih 57 ali francoskih 44.Trenutno najbolj prizadeta Arizona ima še vedno »le« 21 smrti na 100.000 prebivalcev, Florida 15 in Teksas 8. Američani so upali, da se bo pandemija počasi umirila, toda statistični podatki kažejo ravno nasprotno. V sredo so našteli več kot 50.000 novih primerov okužbe. Mnogi ne bodo zadovoljni s Trumpovim zagotovilom, da so to začasni izbruhi, ki jih njegovi znanstveni strokovnjaki poskušajo obvladati. Arizona in Kalifornija sta spet ukazali zaprtje gostinskih in drugih lokalov, nove ukrepe so napovedali v Teksasu in Floridi, nekaj prejšnjih prepovedi ohranili v New Yorku.Morda bodo del izgubljenih delovnih mest nadomestili z junijskim povečanjem proizvodnje in nakupov nepremičnin, a je minuli teden še vedno zaprosilo za nadomestilo za brezposelnost 1,47 milijona ljudi. To je veliko manj kot skoraj 7 milijonov konec marca, toda ali lahko novi izbruhi covida-19 ogrozijo ameriško gospodarsko in drugo vračanje v stare tirnice? Ne viša se le število okužb, ki ga je Trump pripisal boljšemu testiranju, ampak tudi hospitalizacij in smrtnih ­primerov.Trumpa bi moralo skrbeti: devet od desetih zdaj najbolj prizadetih zveznih držav je na predsedniških volitvah leta 2016 glasovalo zanj. Medtem ko eni govorijo o izgubi nadzora nad položajem, drugi verjamejo, da je to zapoznelo doseganje vrhunca, kar v skoraj 330 milijonskih ZDA ne bi bilo neobičajno. Trump vsekakor računa na napredek pri zdravljenju grozljive bolezni in njegova vlada je pokupila vso julijsko zalogo edinega zdravila, ki so ga v ZDA razvili za boj proti covidu-19, ter 90 odstotkov avgustovske in septembrske.Remdesivir kalifornijskega podjetja Gilead Sciences za tretjino pospeši okrevanje, vendar smrt­nosti ne zniža bistveno. Druge države bodo morda poravnale račun pri cepivih, saj ZDA z Moderno in Pfizerjem pri tem tekmujejo s Kitajci, Britanci in drugimi.