Gostovanje Izraela botruje strogim varnostnim ukrepom

Ko so pri domači krovni teniški organizaciji Tenis Slovenija pospremili razplet žreba v septembrskem delu Davisovega pokala, izjemno uglednega reprezentančnega tekmovanja s 126 let dolgo zgodovino, so bili po tekmovalni plati zelo zadovoljni. Naši moški izbrani vrsti je namreč žreb podelil prednost domačega igrišča, in sicer proti Izraelu, ki je za slovensko teniško zasedbo vsekakor premagljiv. Toda gostovanje te reprezentance za tekmo, ki bo 18. in 19. septembra, botruje zelo zahtevnim varnostnim ukrepom. Povrh bo hkrati v Ljubljani še turnir WTA 125, tradicionalni največji dogodek v Sloveniji za žensko teniško karavano. »Seveda za našo zvezo vse skupaj predstavlja zahtevno nalogo, toda prednost sta vsekakor že uigrana organizacijska ekipa kot tudi spoznanje, da bosta obe prireditvi v ...