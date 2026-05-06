Govoriti o koncu vojne je absolutno prezgodaj

Je Bela hiša spoznala, da je vojaška zmaga v vojni proti Iranu nemogoča? Če je delovanje aktualne ameriške administracije sploh mogoče razumeti v racionalnem kontekstu, potem morda. Toda za razglašanje bližajočega se konca vojne proti Iranu – sploh pa kaosa v Perzijskem zalivu – je še občutno prezgodaj. Tudi zaradi zahtev Izraela po nadaljevanju napadov.

Kako blizu je konec ameriško-izraelske vojne proti Iranu?

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump pozval k začasnemu koncu ameriškega nadzora ladij, ki plujejo skozi Hormuško ožino – ZDA tudi do zdaj niso zares nadzirale ladijskega prometa v Perzijskem zalivu –, in je to argumentiral z napredkom v pogajanjih v Pakistanu, se je nedvomno pojavila možnost za končanje nesmiselne in nezakonite vojne proti Iranu. Toda kot vedno je treba izjave ameriškega predsednika jemati z rezervo: bolj gre za obliko dodatnega pritiska na Iran, ki je pokazal, da noče (prvi) prekršiti dogovora o prekinitvi ognja.