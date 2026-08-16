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    Svet

    Gozdni požar v Belgiji se širi, do danes je zajel okoli 3000 hektarjev površin

    Z ognjem se je ponoči borilo več kot 250 gasilcev, pri gašenju pa naj bi danes ključno vlogo imela letala in helikopterji iz več evropskih držav.
    FOTO: Yves Herman/Reuters
    Galerija
    FOTO: Yves Herman/Reuters
    STA
    16. 8. 2026 | 13:00
    16. 8. 2026 | 13:59
    2:29
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    Gozdni požar v naravnem parku Hautes Fagnes na vzhodu Belgije se še naprej hitro širi in je do danes zajel okoli 3000 hektarjev površin. Z ognjem se je ponoči borilo več kot 250 gasilcev, pri gašenju pa naj bi danes ključno vlogo imela letala in helikopterji iz več evropskih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Požar je v petek zajel okoli 80 hektarjev, v soboto zjutraj že 850 hektarjev, do danes pa se je površina prizadetega območja povečala na okoli 3000 hektarjev. Vzrok požara še ni znan. Reševalci zaradi težko dostopnega terena ne morejo priti do območja, kjer je izbruhnil.

    FOTO: John Thys/AFP
    FOTO: John Thys/AFP

    Največji požar do leta 1911

    Ogenj je izbruhnil na območju šotišč in borovih gozdov, ki jih je leta 1911 prizadel obsežen požar. Po navedbah AFP gre za največji požar v Belgiji od takrat.

    Aktivnih je več požarnih žarišč. Gašenje otežujejo spreminjajoča se smer vetra ter razgiban teren z močvirji in šotišči, ki ovirajo težja gasilska vozila. Zaradi gostega dima so oblasti evakuirale prebivalce dveh bližnjih vasi.

    Belgijskim gasilcem pomagajo kolegi iz Nemčije, danes so pri gašenju že sodelovali helikopterji belgijske zvezne policije in nizozemska letala. Pozneje naj bi se jim pridružila še helikopterja iz Češke in švedska letala za gašenje požarov, ki bodo v gašenju sodelovala na zaprosilo Belgije v okviru evropskega mehanizma civilne zaščite. Pri gašenju pomagajo tudi lokalni kmetje, ki so za prevoz vode zagotovili svoje cisterne.

    FOTO: Yves Herman/Reuters
    FOTO: Yves Herman/Reuters

    Belgijski premier Bart De Wever se je evropskim državam zahvalil za pomoč.

    Požar je izbruhnil v času novega vročinskega vala. V Belgiji so v petek ponekod izmerili do 37 stopinj Celzija, suho in vroče vreme pa ustvarja ugodne razmere za širjenje požarov, navaja AFP.

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    Delov poslovni center

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    Šport

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    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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