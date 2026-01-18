V gozdnih požarih v Čilu umrlo najmanj 16 ljudi

V goznih požrih v Čilu je v regijah Ñuble in Biobío umrlo najmanj 16 ljudi. 50.000 ljudi je bilo evakuiranih. Predsednik Gabriel Boric je za obe provinci razglasil izredne razmere, poroča Le Monde.

Čilska gozdarska agencija Conaf je sporočila, da se gasilci borijo s 24 požari po državi. Najhujši so v provincah Ñuble in Biobíu, 500 kilometrov od prestolnice. Najnevarnejši požar je vnel suhe gozdove, ki mejijo na obalno mesto Concepción. Uničenih je bilo približno 250 domov.

Čile je v zadnjih letih doživel vrsto uničujočih požarov. Dve leti nazaj je zaradi gozdnih požarov v provinci Valparaíso umrlo 120 ljudi.

Požari so doslej prizadeli skupno 20.000 hektarjev površin. Gašenje je oviral močan veter vetra, ki v visokih temperaturah zelo hitro širi plamene. Zato je večji del Čila, ki naj bi v naslednjih dneh dosegel 38 stopinj celzija, v nevarnosti.