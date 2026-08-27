Video, grafi, zemljevidi: kako je »celinski cunami« opustošil Nepal

Katastrofo, ki je v sredo opustošila območje ob meji med Nepalom in Tibetom, je po vsej verjetnosti sprožilo zrušenje dela ledenika visoko v Himalaji. Ogromna gmota ledu in kamenja se je odlomila in zdrvela po pobočju, pri čemer je povzročila tako močne tresljaje, da so jih seizmologi sprva zaznali kot potres z magnitudo 4,4.

Masa ledu, skal in zemlje je zdrvela v dolino ter sprožila uničujoč val vode in blata. Ta se je po ozkih himalajskih dolinah hitro krepil in se nato po rekah Bhote Koshi in Trishuli razširil globoko v notranjost Nepala. Okoljska zgodovinarka Ruth Gamble z avstralske univerze La Trobe je za AFP dogodek primerjala s »celinskim cunamijem«: poplavni val je po njenih besedah prepotoval skoraj 170 kilometrov proti jugu.