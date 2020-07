Fotografije dneva (10. 7.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.

V Atenah so se protestniki med demonstracijami pred parlamentom, ki so se prelevile v nemire, spopadli s policijo. Protestirali so proti prihajajočemu zakonu konservativne vlade o nadzoru demonstracij. FOTO: Angelos Tzortzinis/Afp