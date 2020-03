Fotografije dneva (12. 3.)

V uredništvu Delo.si smo za vas pripravili najbolj zanimive in izpovedne fotografije iz sveta v zadnjih 24. urah.

Lovci na divje živali so v Keniji ubili dve izjemno redki beli žirafi. Trupli samice in njenega mladiča so našli na severovzhodu države v okrožju Garissa. Tretja žirafa je po navedbah konservatorija v kenijskem okrožju Garissa še vedno živa. Kot menijo, je preživela žirafa ostala edina bela žirafa na svetu, poroča BBC. FOTO: Handout/Afp