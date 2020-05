Fotografije dneva (12. 5.)

V uredništvu Dela.si smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.

Danes 12. maja je mednarodni dan medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Na ta dan, leta 1820, se je rodila prva medicinska sestra na svetu, humanistka in ustanoviteljica modernega sestrinstva Florence Nightingale. Mednarodni dan se praznuje in obeležuje že vse od leta 1965. FOTO: Adek Berry/Afp