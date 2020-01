Fotografije dneva (16. 1.)

V uredništvu Delo.si smo za vas pripravili najbolj zanimive in izpovedne fotografije iz sveta v zadnjih 24. urah.

Lokalni prebivalci se pripravljajo na pogrebne molitve za žrtve plazov med obilnimi snežnimi padavinami v dolini Neelum, v Pakistanu, ki jo upravlja Kašmir. Plazovi, poplave in surovo zimsko vreme so v zadnjih tednih v Pakistanu in Afganistanu ubili več kot 130 ljudi. FOTO: Stringer/Afp