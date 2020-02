Fotografije dneva (18. 2.)

V uredništvu Delo.si smo za vas pripravili najbolj zanimive in izpovedne fotografije iz sveta v zadnjih 24. urah.

Pripadniki reševalnih služb evakuirajo prebivalce in njihove pse iz poplavljenih hiš z reševalnimi čolni, potem ko je reka Taff prestopila bregove v Nantgarwu, na jugu Walesa. Veliko Britanijo je konec tedna zajela nevihta Dennis s silovitim vetrom in nalivi, ki so povzročili poplave. Oblasti so razglasile nevarnost poplav v več kot 300 krajih, še posebej kritično je na jugu Walesa. FOTO: Geoff Caddick/Afp