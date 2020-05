FOTO:Fotografije dneva (19. 5.)

Fotografije dneva (19. 5.)

V uredništvu Dela.si smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.

Po ukinitvi striktnih ukrepov v Italiji so se po več kot dveh mesecih ponovno odprli lokali, trgovine in cerkve. Ob vstopu v trgovine je obvezno merjenje temperature, dezinfekticiranje rok in nošenje mask. FOTO: Alberto Pizzoli/Afp