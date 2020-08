Fotografije dneva (19. 8.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.

Portret 59-letnega libanonskega psihoterapevta Ronyja Mecattafa, ki je v eksploziji v Bejrutu 4. avgusta izgubil desno oko. Močna eksplozija, ki je ubila 177 ljudi in na tisoče ranjenih, večinoma zaradi letečih koščkov stekla. Vsaj 400 ljudi je utrpelo poškodbe očesa, več kot 50 je bilo potrebnih operativnih posegov, najmanj 15 pa jih je bilo trajno zaslepljeno na eno oko, kažejo podatki, ki so jih pripravile večje bolnišnice v Bejrutu in okolici. Foto Anwar Am/Afp