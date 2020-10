Fotografije dneva (2. 10.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.

Armenske in azerbajdžanske sile so 1. oktobra okrepile svoje obstreljevanje. Kljub pozivom ZDA, Francije in Rusije, se spopadi zaradi sporne regije Nagorni Karabah, v kateri je umrlo že več kot 130 vojakov, nadaljujejo. FOTO: Hayk Bagdasaryan/Afp