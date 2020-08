Fotografije dneva (21. 8.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.

Francoski znanstvenik in član združenja 4P Shore & Seas, Aurelien Strmsek, kaže odvržene cigaretne ogorke, ki jih je nabral na plaži Contis na jugozahodu Francije. Dusacre in Stremsek pobirata plastične odpadke vzdolž 260 km plaž ob obali Akvitanije, v okviru raziskav o vplivu plastike na ljudi, živali in naravo. FOTO: Mehdi Fedouach/Afp