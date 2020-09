Fotografije dneva (21. 9.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.

Dekle nosi vrčke na pivskem vrtu blizu Theresienwiese, kjer bi se moral začeti Oktoberfest, a je bil zaradi pandemije odpovedan. Že 187. Oktoberfest bi moral potekati med 19. septembrom in 4. oktobrom. To ni prvič, da je bil Oktoberfest odpovedan, a ga doslej niso pripravili le 24-krat. Odpovedali so ga leta 1854 in 1873 med epidemijo kolere, v obdobju hiperinflacije v 20. letih prejšnjega stoletja ter v času obeh svetovnih vojn. FOTO: Andreas Gebert/Reuters