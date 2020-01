FOTO:Fotografije dneva (22. 1.)    

Fotografije dneva (22. 1.)

V uredništvu Delo.si smo za vas pripravili najbolj zanimive in izpovedne fotografije iz sveta v zadnjih 24. urah.

Sneženje, deževje in vetrovi so na vzhodu Španije povzročili številne nevšečnosti. Izpadala je elektrika, zamujali so vlaki, valovanje je bilo silovito. Lokalne oblasti poročajo o najmanj treh mrtvih. Visoko valovanje so zabeležili predvsem v Kataloniji in Valenciji, pa na Balearskih otokih. V Valenciji so zabeležili val, visok osem metrov in pol, na otoku Dragomera blizu Ibize pa val, visok slabih osem metrov. Pred valovi, visokimi do osem metrov, svarijo tudi v katalonskih mestih Barcelona, Tarragona in Girona.

FOTO: Josep Lago/Afp