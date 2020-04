FOTO:Fotografije dneva (22. 4.)

Fotografije dneva (22. 4.)

V uredništvu Delo.si smo za vas pripravili najbolj zanimive in izpovedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.

Z novim odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih, ki ga je vlada sprejela, so določili, da lahko posameznik ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na prostem v svoji občini izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (na primer tek, kolesarjenje, golf, joga) ali takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (namizni tenis, tenis, badminton, balinanje). Še vedno pa niso dovoljeni kolektivni športi. FOTO: Ina Fassbender/Afp