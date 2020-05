Fotografije dneva (22. 5.)

V uredništvu Dela.si smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.

Patrick O'Connell, kuhar v gostilni The Inn v Washingtonu, pozira z lutkami. Šef restavracije z michelinovo zvezdico si je domislil zabaven in hkrati grozljiv način kako se držati pravil socialnega distanciranja, ko bo konec maja 2020 restavracija ponovno odprla svoja vrata. Za vsako mizo bosta sedeli dve lutki v naravni velikosti. Vse so oblečene tako, da vzbujajo povojno vzdušje iz 40. let 20. stoletja, z bisernimi ogrlicami, karirastimi in črtastimi oblekami. FOTO: Olivier Douliery/Afp