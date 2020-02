Fotografije dneva (24. 2.)

V uredništvu Delo.si smo za vas pripravili najbolj zanimive in izpovedne fotografije iz sveta v zadnjih 24. urah.

Priprave na pustna praznovanja v Port au Princeu so pred predsedniško palačo prekinili streli in solzivec, ko so na protestu policisti zahtevali boljše plačilo in delovne pogoje. FOTO: Andres Martinez Casares/Afp