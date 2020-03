Fotografije dneva (24. 3.)

V uredništvu Delo.si smo za vas pripravili najbolj zanimive in izpovedne fotografije iz sveta v zadnjih 24. urah.

Palestinska mladoporočenca Mohamed Abu Daga in Israa v fotografskem studiu pred poročno slovesnostjo v Khan Yunisu na jugu Gaze. Oblasti v Gazi so 22. marca potrdile prva dva primera novega koronavirusa in okužene identificirali kot Palestince, ki so se vrnili iz Pakistana. FOTO: Said Khatib/Afp