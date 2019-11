FOTO:Fotografije dneva (25. 11.)  

Fotografije dneva (25. 11.)

V uredništvu Delo.si smo za vas pripravili najbolj zanimive in izpovedne fotografije iz sveta v zadnjih 24. urah.

Ob obletnici smrti pokojnega španskega diktatorja Francisca Franca so se v Madridu zbrali člani skrajne desnice, ki so se jim po robu postavile članice feministične skupine Femen. Na obeh straneh je prišlo do aretacij. FOTO: Oscar Del Pozo/Afp