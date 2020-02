Fotografije dneva (25. 2.)

V uredništvu Delo.si smo za vas pripravili najbolj zanimive in izpovedne fotografije iz sveta v zadnjih 24. urah.

Indijci, ki podpirajo novi zakon o državljanstvu, so med spopadom s tistimi, ki nasprotujejo zakonu, v New Delhiju enega ujeli in ga s palicami premlatili skoraj do smrti. FOTO: Danish Siddiqui/Reuters