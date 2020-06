Fotografije dneva (26. 6.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.

Prenatrpana plaža v Bournemouthu. Le nekaj dni po odpravi karantene in evropskih omejitev potovanja so mnogi Britanci ostali doma na hladnem, saj je toplotni val prizadel otok s temperaturami blizu 40 stopinj Celzija. Velika Britanija ni sposobna preprečiti poplave obiskovalcev svojih plaž zaradi visokih temperatur, ki naj bi trajale do konca tedna. FOTO: Glyn Kirk/Afp