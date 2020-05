Fotografije dneva (27. 5.)

V uredništvu Dela.si smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.

V kostariškem mestu Heredia sta se poročili Alexandra Quiros in Dunia Araya. Kostarika je 26. maja legalizirala istospolne poroke in postala prva srednjeameriška država, ki je to storila, in sprožila čustveni odziv zagovornikov pravic. FOTO: Ezequiel Becerra/Afp