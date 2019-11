Fotografije dneva (28. 11.)

V uredništvu Delo.si smo za vas pripravili najbolj zanimive in izpovedne fotografije iz sveta v zadnjih 24. urah.

Bolivijska rokoborka Ana Luisa Yujra (Jenifer Two Faces) in Lidia Flores (Dina, kraljica prstana), sta se pomerili v ringu v El Altu. Po dvotedenskem premoru zaradi protivladnih protestov in blokad so rokoborke spet v ringu. Nestrpnosti v tej revni južnoameriški državi so sprožile sporne volitve 20. oktobra, na katerih je zmagal Evo Morales. Le ta je trdil, da so bile volitve legitimne, opozicijske skupine pa so trdile, da so bile prirejene. FOTO: Ronaldo Schemidt/Afp