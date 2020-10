Fotografije dneva (5. 10.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.

Policist ocenjuje škodo, ki jo je zaradi močnih nalivov povzročil plaz v kraju Breil-sur-Roya na jugovzhodu Francije, potem ko je poplava povzročila obsežno škodo v departmaju Alpes-Maritimes. Francoske in italijanske reševalne službe so okrepile svoja prizadevanja po poplavah, ki so odrezale od sveta več vasi blizu meje obeh držav. FOTO: Nicolas Tucat/Afp