Fotografije dneva (5. 12.)

V uredništvu Delo.si smo za vas pripravili najbolj zanimive in izpovedne fotografije iz sveta v zadnjih 24. urah.

Starejša feministična aktivistka sodeluje v koreografski predstavi proti spolnemu nasilju, patriarhatu in obsojanju zatiralske države pred nacionalnim stadionom, ki je bil uporabljen kot tajni pripor, med vojaškim udarom Augusta Pinocheta v Santiagu. Več tisoč žensk, večinoma starejših od 40 let, je izvedlo koreografijo na pesem The rapist is you, ki je nastala sredi družbene krize v Čilu in postala viralna. FOTO: Martin Bernetti/Afp