Fotografije dneva (6. 12.)

V uredništvu Delo.si smo za vas pripravili najbolj zanimive in izpovedne fotografije iz sveta v zadnjih 24. urah.

Boj Francozov proti napovedani pokojninski reformi bi lahko bil trdovraten. Pri francoskih železnicah SNCF in pariških prevoznikih RATP so proteste podaljšali do ponedeljka, še vsaj en dan bo deloma moten prav tako letalski promet. Bati se je nasilnosti, zato je med današnjimi protesti samo po ulicah Pariza razporejeno okoli šest tisoč policistov in orožnikov. FOTO: Alain Jocard/Afp