Fotografije dneva (6. 5.)

V uredništvu Dela.si smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.

Člani razseljene sirske družine Tareq Abu Ziad iz mesteca Ariha na južnem podeželju pokrajine Idlib obedujejo sredi ruševin njihovega uničenega doma. V mesto so se vrnili dan po tem, ko so bili primorani pobegniti med vojaškim napadom sirskih vladnih sil in njihovih zaveznikov. FOTO: Aaref Watad/Afp