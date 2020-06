Fotografije dneva (9. 6.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.

V Houstonu bo danes pogreb 46-letnega Georgea Floyda, ki je umrl 25. maja v Minneapolisu. Smrt je povzročila proteste, nemire ter pozive k reformam po vseh ZDA. Po uvodni eksplozivnosti, ki jo je zaznamovalo tudi ropanje in razbijanje dela protestnikov, ki so v Minneapolisu celo zažgali policijsko postajo, so zadnje dni protesti potekali skoraj povsem mirno, mestna oblast je ukinila policijske ure, guvernerji pa so umaknili nacionalno gardo. FOTO: Andrew Caballero-reynolds/Afp