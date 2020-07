Fotografije dneva (9. 7.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.

Dvojčicama Ervini in Prefini so v rimski pediatrični bolnici Bambino Gesu uspešno opravili zadnjo od treh izredno zahtevnih operacij, pri katerih so njuni zaraščeni glavi ločili. Gre za eno izmed najredkejših in najbolj zapletenih oblik lobanjske in možganske fuzije. FOTO: Handout/Afp